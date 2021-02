SKU bezwang Horn 1:0

Nach ereignislosen zwanzig Minuten bekam der SKU Zugriff auf das Spiel, Joachim Standfests Spieler überzeugten in den Zweikämpfen. Bei Standardsituationen war für die Hausherren wegen der Horner Lufthoheit nichts zu holen. Die Waldviertler wollten ungeschlagen die Heimreise antreten, standen dadurch mit der Manndeckung tief in der eigenen Hälfte, ihre Entlastungsangriffe endeten an der SKU-Strafraumgrenze. Gegen einen in der 88. Minute von Kapitän Wurm mit Effet in das lange Eck gezirkelten Ball war Horns Tormann Antosch schlussendlich machtlos. (ak)

