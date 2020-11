SKU besiegte die Jungbullen 3:0

Alin Roman hatte die Amstettner in der 8. Minute in Führung gebracht, Christian Lichtenberger erhöhte auf 2:0 (32.). Den Sack machte in der 71. Minute David Peham mit seinem neunten Saisontreffer zu. Der 3:0-Sieg beim Tabellenführer beförderte den SKU aus der Abstiegszone auf Platz 13 mit acht Punkten, einen Rang hinter dem SKV (9).

