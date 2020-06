Bei der Bundesliga-Rückkehr nach dreimonatiger Spielpause zeigte sich der SKU Amstetten bereits in Topform und revanchierte sich in Dornbirn mit einem souveränen 4:0-Erfolg für die 0:2-Heimniederlage im Herbst. David Peham brachte die Truppe von Trainer Jochen Fallmann im Ländle bereits in der 18. Minute per Kopf in Führung.