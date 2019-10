SKU Amstetten verpasst den Befreiungsschlag

Allerdings konnten die Mostviertler speziell in der Anfangsphase nicht die nötige Lockerheit an den Tag legen. Einzig von Kofi Schulz gingen vorerst gefährliche Aktionen aus. So war es auch nach einer Flanke des Deutschen, als den Fans der Torjubel erstmals in der Kehle stecken blieb: Doch Michael Drgas Kopfball prallte letztlich doch von der Querlatte ab. Allerdings verbuchten auch die Lafnitzer einen Lattentreffer, bei dem Dennis Verwüster im Amstettner Tor chancenlos gewesen wäre.

Gleich nach Wiederbeginn eine vorentscheidende Szene: Lafnitz-Angreifer Lukas Fadinger bringt den Ball nicht im leeren Tor unter, im Gegenzug trifft SKU-Stürmer David Peham per Kopf zum 1:0 (51.). In Folge nimmt die Partie an Fahrt auf. Die Steirer kommen nur sechs Minuten später durch Barnabas Varga zum Ausgleich (57.).

Letztlich bleibt es beim 1:1, mit dem Amstetten zufrieden sein darf. Allerdings beträgt der Abstand auf einen Abstiegsplatz weiterhin nur einen Zähler.