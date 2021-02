SKU Amstetten verliert beim Tabellenschlusslicht

„Die erste Hälfte haben wir vor allem spielerisch verschlafen“, sagt SKU-Trainer Joachim Standfest nach der 1:0-Niederlage seiner Elf in Hütteldorf, „aber nach der Pause waren wir wirklich gut, hatten auch vier bis fünf Topchancen.“ Die beste davon fand Neuzugangg Isiaka Ouedraogo in der 79. Minute nur Sekunden nach seiner Einwechslung vor. Der 32-Jährige traf von der Strafraumgrenze aber nur die Querlatte. Zuvor hatten schon Alin Roman, David Peham und Valentin Grubeck den Ausgleich gegen die Rapid-Amateure auf dem Fuß gehabt.

Den Siegestreffer für die Wiener hatte Stürmer Oliver Strunz bereits vor der Pause erzielt: Er traf in der 39. Minute per Kopfballaufsetzer. „Wir haben gewusst, dass Rapid nicht so schlecht ist, wie es die Tabelle aussagt. Dennoch wäre zumindest ein Punkt verdient gewesen“, sagt Standfest. Amstetten bleibt mit 15 Zählern auf Rang 12.