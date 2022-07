SKU Amstetten setzte sich mit einem 3:0-Heimsieg an die Spitze der Liga

„Wir hatten vor der Pause große Probleme, viele Ballverluste und fanden keine Balance zwischen Abwehr- und Umschaltspiel“, analysierte Amstettens Trainer Jochen Fallmann nach dem Ligaauftakt gegen Kapfenberg, „in der Halbzeitpause haben wir uns auf unsere Stärken besonnen und taktisch etwas umgestellt. Wir haben danach vermehrt hinter die gegnerischen Außenverteidiger gespielt und sind damit zum Erfolg gekommen. Es hat auch die Qualität von der Bank den Ausschlag gegeben.“

Bei brütender Hitze waren in Amstetten allerdings die Gäste aus Kapfenberg zur ersten Topchance gekommen. Doch U19-Nationalteamkeeper Elias Scherf, der sein Ligadebüt für die Mostviertler feierte, konnte den Schuss von Antonio Sokcevic parieren.

Nach torloser erster Hälfte brillierte Amstetten nach Wiederbeginn mit gnadenloser Effizienz: Zuerst staubte Thomas Mayer zum 1:0 ab (52.), in der 66. Minute erhöhte Alin Roman per Freistoß aus 18 Metern, und schließlich setzte der eine Viertelstunde vor Spielende eingewechselte Dominik Starkl in der Nachspielzeit mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für den SKU den Schlusspunkt zum 3:0-Erfolg (91.).

Amstetten ist nach diesem klaren Heimsieg erster Tabellenführer in der zweiten Liga.