SKU: 5:0-Veilchenstrauß

Christoph Brunnauer (53), den der Vorstand des SKU als neuen Klubmanager vorstellte, will die Amstettner "als fixe Fußballgröße etablieren". Das hat die Mannschaft mit ihrem gegenwärtigen Lauf schon getan, der auch gegen die Young Violets weiterging. Der SKU war am Freitagabend in Favoriten in blendender Spiellaune und beherrschte das Geschehen am Platz fast nach Belieben. Kurt (32.), Roman (40., Freistoß), Offenthaler (58.), Feiertag (70.) und Mayer (95.) bescherten mit ihren Treffern den jungen Veilchen fast eine Sechserpackung. Für die Vorwärts in Steyr bedeutet der Kantersieg des Nachbarvereines in Wien Schützenhilfe gegen den immer unwahrscheinlicheren Abstieg, für die Mostviertler den Eigennutzen eines gefestigten vierten Tabellenrangs.

Brunnauer, der zwischen 2007 und 2014 bereits Manager des SKN St. Pölten war und mit seiner Bestellung in Amstetten wieder ins Fußballgeschäft zurückkehrt, sagte, dass der familiäre und bodenständige Charakter des Vereins bei allen österreichweiten Ambitionen erhalten bleiben soll. (feh)