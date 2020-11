Skoda Scala: Sehr gefälliger und sparsamer Kumpel, der viel Raum bietet

Neuer Name, neues Modell, mehr Erfolg? Nach sieben Jahren Bauzeit gelang Skoda mit dem Rapid-Nachfolger Scala ein Comeback, das sich mehr dem Mainstream angepasst hat und größeren Erfolg außerhalb des Stammpublikums versprach. Das ist gelungen – Applaus, Applaus! Der Fünftürer erwies sich im OÖN-Dauertest als sehr gefälliger, sparsamer Kumpel, der viel Raum bietet. Eine rapide Versuchung!

Die Tschechen bauen ihre Modelle in erster Linie funktional. Mit der neuen Designlinie, von der besonders der Scala profitiert, ist Skoda aber etwas Feines gelungen: Die Tschechen erhielten im Vorjahr für den neuen Kompakten den begehrten "Reddot Design Award". Der Fünftürer mit dem schräg gestellten Heck wirkt auf den ersten Blick fast wie ein Kombi, trotzdem schnittig und überrascht beim zweiten Hinschauen mit optischen wie praktischen Details.

Wertige Materialien innen

Einsame Spitze war und ist Skoda darin, den Platz auszunutzen. Obwohl nur zehn Zentimeter breiter als der VW Polo, kommt der Scala sogar großspuriger daher als der VW Golf. Die verbauten Materialien im Innenraum sind wertig. Kleines Minus: Das Ablagefach der Mittelkonsole könnte mit flexiblem Halt ausgestattet sein, so ein Beifahrer.

Ja, eh – Kritik auf hohem Niveau. Am meisten punktet Skoda neben der ausgezeichneten Grundausstattung (Assistenzsysteme etc.) mit cleveren Details. Wie das Fach in der Beifahrertür, in dem ein original Skoda-Regenschirm steckt. Oder der aufklappbare Trichter für den Waschwasser-Einfüllstutzen.

Der Eiskratzer im Tankdeckel hat schon Kultcharakter. Der Gepäckraumboden wiederum ist beidseitig verwendbar, bei Bedarf dreht man den Teppichboden um und hat eine abwaschbare Kunststoffseite – für dreckige Fahrräder oder Schuhe. Das große Panoramadach gefällt allen Passagieren, die gerne den Aus- und Überblick behalten wollen.

Der Skoda Scala liegt sicher auf der Straße, auf der Autobahn zieht er ruhig seine Bahnen, und selbst im Sportmodus überschreitet er bei zügiger Fahrt die Haftgrenze nicht. Der Spagat zwischen Komfort und Sport gelingt gut, in beiden Disziplinen hat Skoda bekanntlich viel Know-how.

Niedrige Verbrauchswerte

Der 115 PS starke Vierzylinder-Diesel schiebt die 1,4 Tonnen ausreichend flott voran, der Verbrauch im Dauertest von weniger als fünf Litern pro 100 Kilometer ist nicht nur im Vergleich mit der VW-Konzern-internen Konkurrenz ein richtig guter Wert.

Fazit: Der Skoda Scala ist trotz seiner Größe großes Kino auf dem Kompaktsektor. Da steckt mehr (Platz) drin, als Zaungäste vermuten. Der Rapid ist zu Recht Geschichte, es lebe der Scala!