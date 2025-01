Skisaison noch im Laufen, aber bereits jetzt landeten fast 400 Verletzte in den Spitälern Kirchdorf und Steyr

Vor allem an den Nachmittagen und unter Alkoholeinfluss steigt das Verletzungsrisiko auf der Piste an.

So weisen die aktuellen Zahlen im Vergleich zum Vorjahr im Zeitraum von Anfang Dezember bis Ende Jänner eine bedenkliche Steigerung bei Ski- und Snowboardunfällen aus. Viele schneeliebende Urlauber waren bereits in den Weihnachtsferien auf den Pisten unterwegs, viele nicht unfallfrei. Bereits 395 verletzte Wintersportler mussten im PEK nach Unfällen auf der Piste behandelt werden. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Zuwachs von mehr als 25 Prozent an Patientinnen und Patienten.