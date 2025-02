Skibob-WM startet heute

Die besten Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt treten in den Disziplinen Super-G, Slalom und Riesenslalom gegeneinander an.

Das Rennprogramm startet am 20. Februar mit dem Super-G, der ab 9 Uhr am Weltcuphang ausgetragen wird. Am 21. Februar folgt der Flutlicht-Slalom, der um 16 Uhr beginnt.

Vom Askö Schibobclub Steyr haben sich vier Läuferinnen und vier Läufer für die Teilnahme qualifiziert. Mit dem Weltcupführenden Leonhard Wegmayr haben die Steyrer ein ganz heißes Eisen und einen Anwärter auf eine Goldmedaille im Feuer, aber auch die weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben große Chancen auf Spitzenplätze und Edelmetall. Die Ski-Weltcuppiste in Lenggries, Heimatort von Martina Ertl, ist selektiv und wird auf alle Fälle für alle Starter eine Herausforderung.

