Ski: Daniel Lumpleckers Quartett ist jetzt voll

Nichts Neues auf dem Siegerpodest der traditionellen Ski-Rennserie des Ennstal-Cups: Nach dem Finale mit zwei Riesentorläufen auf der Höss in Hinterstoder nahm Daniel Lumplecker als der Mann auf der höchsten Stockerlstufe wieder den Pokal für den Gesamtsieg in Empfang. Für den Racer des Wintersportvereins Trattenbach, der im entscheidenden Lauf Gregor Sulzer vom Sportverein Losenstein mit nur zwei Hundertstelsekunden Vorsprung auf den zweiten Platz verwies, keine Neuheit. Lumplecker gewann den Bewerb nunmehr bereits zum vierten Mal. Sulzer, der von den FIS-Rennen zum Ennstal-Cup zurückgekehrt war, holte sich beim letzten der vier Torläufe den Tagessieg, konnte aber Lumplecker, der Zweiter wurde, nicht mehr in der Gesamtwertung überholen. Hinter den beiden Dominatoren des Bewerbes kamen Lukas Lumplecker (WSV Trattenbach) und Benjamin Garstenauer (SV Losenstein) als jeweils Drittplatzierte auch noch zu Stockerlplätzen.

Corona und Grippe wirbelten bei den Damen die Gesamtwertung durcheinander. Denise Dietl vom WSV Trattenbach konnte ihren Titel nicht verteidigen, weil sie bei drei Rennterminen krankheitsbedingt das Bett hüten musste, auch die dreifache Ennstal-Cup-Siegerin Marlies Kaiser von den Naturfreunden Großraming war krankheitsbedingt bei zwei Torläufen verhindert – zwei zweite Plätze reichten schließlich nicht zur Titelverteidigung. Katharina Pleischl vom Sportverein Losenstein nutzte ihre Chance mit Spitzenleistungen, die unterm Strich den Gesamtsieg des Ennstal-Cups bedeuteten.