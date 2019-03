SK Vorwärts Steyr lädt Fußballfans zum Stammtisch

STEYR. Zweimal im Jahr lädt der SK Vorwärts Steyr Fans und Freunde zu einem Stammtisch ein. Am Mittwoch, 13. März, findet dieser ab 19.19 Uhr im Autohaus Pichler bei statt. Der Eintritt ist frei.

Hauptthemen sind die sportliche Situation der Rot-Weißen, die sich mitten im Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga befinden, aber auch mittel- und langfristige Ziele des Vereins in Sachen Infrastruktur oder Nachwuchsarbeit. Außerdem wird auch über die bevorstehende 100-Jahr-Feier gesprochen. Wie in den OÖN berichtet, gehen die Wogen in manchen Fanforen hoch, nachdem Österreichs Meister Red Bull Salzburg vom Vereinspräsidium als möglicher Gegner für das Jubiläumsspiel im Juli ins Auge gefasst wurde.

Unter den Gästen am Podium beim Fanstammtisch sind Vorwärts-Neuzugang Daniel Kerschbaumer, Verteidiger Michael Halbartschlager sowie Vorwärts-Legende Rudi Jetzinger, weiters Richard Gollatsch, Verkaufsleiter Autohaus Pichler, Vizepräsident Michael Obermair und Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner. Moderiert wird der Abend von Peter Drabek.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema