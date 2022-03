SK Amateure sammelte für die Ukraine

"Auch wir wollen helfen", sagten sich die Verantwortlichen des SK Amateure Steyr und starteten unter Federführung von Präsidentin Ingrid Weixlberger und Jugendleiter Davor Farkas einen Aufruf zu Sachspenden für die Ukraine-Hilfe.

Das Echo war groß. Bekleidung, Nahrungsmittel, Kinderspielzeug und Medikamente wurden von Privatpersonen und Unternehmen an die Lauberleite gebracht. Die Mannschaft unter Führung von Kapitän Paul Petermair sortierte die Güter einen ganzen Tag lang aus, verpackte sie in 60 von der Firma Obi gespendeten 40-Liter-Schachteln, ehe sie am nächsten Morgen mit von der Firma Kesmer bereitgestellten Klein-Lkw und einem Bus zur ukrainischen Botschaft nach Wien gebracht wurden. "Bedanken möchten wir uns auch bei der Firma Almauer für die gespendete Kindernahrung und bei der Losenstein-Apotheke, die Medikamente zur Verfügung gestellt hat", sagt Christian Theiss, sportlicher Leiter des SK Amateure.

Weil die Aktion so gut lief, soll sie demnächst noch einmal wiederholt werden.