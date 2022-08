Vor zwei Jahren sollte das große 100-Jahr-Fest des SK Amateure Steyr an der Lauberleite steigen, doch die Corona-Pandemie warf alle Planungen über den Haufen. Auch im Herbst des Vorjahres machten beim zweiten Versuch, der in der Schachner-Halle in Garsten geplant war, neue Covid-Restriktionen den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung.