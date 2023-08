Simone schaffte trotz Handicap die Ausbildung zur Medienfachfrau

Simone hat gerade in einem Steyrer Betrieb die Lehrausbildung zur Medienfachfrau abgeschlossen. Die 20-Jährige stammt aus Natternbach und hatte auf dem Weg zur erfolgreichen Berufsausbildung einige Hürden in ihrem Leben zu überwinden. Aufgrund einer schwierigen familiären Situation hatte sie mit sozialen Ängsten zu kämpfen. Eine psychische Erkrankung erschwerte die Suche nach einer passenden Lehrstelle, die es in ihrem Wohnumfeld ohnehin nicht gab.

Unterstützung fand sie mit dem Projekt "HomeRun" der Volkshilfe Arbeitswelt in Steyr. Unter der Leitung von Eduard Ebner macht es sich ein vierköpfiges CoachingTeam zur Aufgabe, Jugendliche und junge Erwachsene mit einem diagnostizierten Handicap auf ihrem Weg zu einem regulären Lehrabschluss zu begleiten. "Betriebe suchen verzweifelt Lehrlinge. Oft gibt es Vorbehalte oder eine gewisse Scheu, Jugendliche mit Handicap aufzunehmen. Wir klären auch auf und informieren", sagt Beatrix Hudetz, die Simone während ihrer Lehre erfolgreich gecoacht hat.

Vermittelt werden die Jugendlichen nicht von der Volkshilfe Arbeitswelt, sondern von der Jugend-Arbeitsassistenz der Volkshilfe. "Sobald eine Lehrstellen-Zusage vorhanden ist, können wir Jugendliche mit Diagnose ins Projekt aufnehmen", sagt Eduard Ebner. Mit dem AMS sei man dabei rege im Austausch. Unternehmen, die Jugendliche aufnehmen, werden finanziell gefördert.

Gestartet wird die Zusammenarbeit mit einer Vorbereitungsphase. In diesen drei Monaten vor Lehrbeginn werden die angehenden Lehrlinge je nach ihren individuellen Förderbedürfnissen gecoacht, um optimal in die Lehrzeit starten zu können. "In Simones Fall haben wir mithilfe des AMS eine Unterkunft im HTL-Internat organisiert und finanziert", sagt Hudetz.

Die Intensität der Betreuung richte sich nach den Bedürfnissen der Ausbildner und Lehrlinge. "Wir geben natürlich auch Unterstützung im privaten Bereich, wenn es zum Beispiel um den Führerschein oder andere Dinge geht", sagt Hudetz.

Schwerpunkte sind zudem die Organisation und Finanzierung von Nachhilfe für die Berufsschule, Kompetenztrainings, Workshops, Mediation und Konfliktmanagement. Bei Simone hat die Unterstützung gefruchtet. Prüfungsängste konnten ihr genommen werden. Die 3. Klasse der Berufsschule schloss sie sogar mit ausgezeichnetem Erfolg ab.

Autor Stefan Minichberger Stefan Minichberger