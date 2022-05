"Schon als Kind konnte ich miterleben, wie meine Mutter Heilkräuter für die Familie sammelte und daraus Tees, Tinkturen und Ölauszüge herstellte", sagt Simone Riegler-Tauer. Die Absolventin der Boku in Wien hat an der Vitalakademie Linz eine Ausbildung zur "Diplomierten Kräuterpädagogin" absolviert und sich nun selbstständig gemacht. Die Expertin aus Weyer bietet Workshops und Kräuterwanderungen an, bei denen sie ihr Wissen an Interessierte weitergibt.