Silent Disco statt Schlagzeug-Wirbel: Im Steyrdorf wird sonntags still gefeiert

"Plätschern statt Plärren", unter diesem Motto bleibt es seit Juli an Sonntagabenden ruhig. Der Stadtteil Steyrdorf bleibt in der Kernzone in der Hand seiner Bewohner und lässt sich nicht von sogenannten Spaziergängern vereinnahmen. "Wir haben eine Kundgebung samt Schutzzone angemeldet, das führt dazu, dass es an Sonntagabenden in der Kirchen- und Gleinkergasse so ist, wie es sein soll: friedlich und gemütlich", sagt einer der Initiatoren – der Grafiker Michael Atteneder im Gespräch mit