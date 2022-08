Sigi Schwarz sitzt im Cockpitdes Staatsmeisters

Beim Comeback der legendären Mühlstein Rallye in Perg ist Sigi Schwarz am kommenden Samstag als Beifahrer für die Navigation von Staatsmeister Simon Wagner verantwortlich. Der vom ungarischen Eurosol Racing Team eingesetzte Skoda Fabia rally2 evo wird mit der Startnummer 1 die stark besetzte ARC-Rallye eröffnen, denn das generationenübergreifende Duo Wagner/Schwarz tritt als Titelverteidiger an. 2019 war die Rallye zuletzt ausgetragen worden.

Wagner, der neulich bei der Europameisterschaft auf das Podium gefahren ist, kokettiert als amtierender Staatsmeister mit dem Sieg, weiß aber, dass es schwer wird: „Die diesjährige Ausgabe ist wirklich bestens besetzt.“

Der seit 1986 aktive Copilot Schwarz, vierfacher Staatsmeister und mit allen Rallyewassern gewaschen, betont noch einmal das Wort „Titelverteidiger“ und bleibt dann seiner Linie als „Menschenfreund“ treu: „Ich hoffe natürlich, dass wir schnell sein werden - doch das Wichtigste ist, dass wir alle eine schöne Rallye erleben und wir den Tag so richtig genießen können.“