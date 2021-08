Sierninger ist neuer Distrikt-Governor: "Anteil der Frauen bei den Lions heben"

SIERNING. Seit wenigen Wochen ist Hubert Gärtner bei den Lions als Governor für den Distrikt Mitte – Oberösterreich und die Steiermark – verantwortlich. Der in Molln aufgewachsene ehemalige Vorstandsdirektor der Privatbank ist Gründungsmitglied des Lionsclubs Sierning-Steyrtal. Seit dem Jahr 1985 hat Gärtner schon viele Funktionen bei dem Service-Club bekleidet, ist für den Gemeinschaftsgarten in Sierning zuständig und hat seit 2013 auch Hilfsprojekte in Togo in Westafrika umgesetzt. Bei "seinen" Löwen ist er als Schatzmeister für finanzielle Belange des Clubs verantwortlich.

Den Club entwickeln

Seit Juli ist Gärtner nun als Governor für ein Jahr als gewählter Vorsitzender für die überregionale Weiterentwicklung und Zusammenarbeit aller Lions-Clubs zuständig. Gerade nach einem Jahr der Pandemie sei es eine Herausforderung, wieder zu einem gewohnten Clubleben zurückzufinden.

Der Sierninger will gemeinsam mit einem Team unter dem Arbeitstitel "Lions 2030" jene Ziele definieren, damit die Organisation auch in näherer Zukunft erfolgreich bleibt. Für den Herbst stehen vor allem die Themen Begleitung und Förderung von Mitgliedern sowie die Außenwirkung und Kommunikation im Vordergrund.

300.000 Euro gesammelt

"Derzeit entspricht die Wahrnehmung von Lions in der Öffentlichkeit in keiner Weise unserem ehrenamtlichen, raschen und unbürokratischen Handeln", sagt Gärtner. "Dabei können wir gerade in unserem Club auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken. Durch unsere ehrenamtlichen Aktivitäten konnten bisher mehr als 300.000 Euro gesammelt, Menschen in schwierigen Situationen in der Region konnte damit geholfen werden." Lions zu sein sei kein Selbstzweck, sondern stehe für eine Haltung und soziale Verantwortung.

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit wird auch die Eingliederung der Leos sein. Die Leo-Clubs sind die eigenständige Jugendorganisation der Lions-Clubs, die von jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 30 Jahren betrieben werden. Zudem hat sich Hubert Gärtner, der seit dem Jahr 2017 in Pension ist, dem Anliegen verschrieben, den Anteil der Frauen bei den Lions zu erhöhen.