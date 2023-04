Sieben Prozent der Tickets über App "Parkster" bezahlt

Mit der App "Parkster", die sie einfach auf ihr Mobilgerät downloaden, können Besucher der Stadt ihre Parkgebühren per Monatsabrechnung gleich vom Bankkonto abbuchen lassen. Weiterer Vorteil der digitalen Abwicklung: Wer noch länger bummeln will, kann von seinem Mobiltelefon aus die Stellzeit verlängern, ohne einen Strafzettel der Parksheriffs fürchten zu müssen. Ebenso kann jemand Geld sparen und die Parkdauer abbrechen, wenn er verfrüht zum Fahrzeug zurückkehrt.

In Österreich haben bislang 16 Städte die App "Parkster" in ihr Parksystem implantiert, darunter neben Amstetten die nö. Landeshauptstadt St. Pölten und Wels, die zweitgrößte Stadt in Oberösterreich. Vizebürgermeister und Verkehrsreferent Markus Brandstetter (VP) ist mit der Resonanz zufrieden: Bereits sieben Prozent der Parkplatzbenützer würden über die App abrechnen. Die Verkehrsexpertin im Amstettner Rathaus Cornelia Kaufmann ist ebenfalls zuversichtlich, dass der Nutzergrad bald weiter steigt: "Dieses System ist derart flexibel, was die Anmeldung mehrerer Autos betrifft, zudem wird eine Vielzahl von Gebühren bedient." (feh)

