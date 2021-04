Sieben Feuerwehren löschten Brand bei Bauernhof in Sierning

Laut ersten Informationen hatte in dem Nebengebäude ein Stapler zu brennen begonnen. Kurz vor 23 Uhr ging der Alarm bei den Einsatzkräften ein. Zunächst rückten vier Feuerwehren an, durch den starken Rauch am Dach wurden sie von drei weiteren Mannschaften unterstützt. Auch die Rettung und die Polizei standen im Einsatz.

Die Feuerwehren konnten eine Ausbreitung des Feuers verhindern und nach gut drei Stunden wieder einrücken. Über die Brandursache war am Mittwochvormittag noch nichts bekannt.