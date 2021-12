Sie ist fast ein Christkind: "Rote Gerti" feierte 75er

"Meine Vor-Vorgängerin hatte immer ein außerordentlich ausgeprägtes soziales Engagement", sagt SP-Bezirksfrauenvorsitzende und Landtagsabgeordnete Sabine Engleitner-Neu, "deshalb hat sie den Beinamen ‚Die rote Gerti‘ erhalten." Gertrude Schreiberhuber feierte am 25. Dezember ihren 75. Geburtstag, Engleitner-Neu gratulierte der Jubilarin namens der SP mit einem Blumenstrauß.

Schreiberhuber ist seit dem Jahr 1963 Mitglied der SP. 1985 wurde sie Gemeinderätin, vier Jahre später Landtagsabgeordnete. Dieses Mandat hatte sie bis 2009 inne. Die engagierte Steyrerin war Sozialausschuss-Vorsitzende, im EU-Ausschuss und im Kontrollausschuss. Auf ihre Initiative hin wurde in Steyr auch ein Sozialmarkt ins Leben gerufen. Und bei "Vita Mobile", dem Verein für Pflege, Betreuung und Beratung, war sie viele Jahre lang eine versierte Vorsitzende. In der SP war sie unter anderem im Landesvorstand aktiv, in der Münichholzer Sektion 14 und von 1988 bis 2007 war sie SP-Bezirksfrauenvorsitzende. Für ihre Verdienste wurde sie 2010 mit der Victor-Adler-Plakette geehrt.

Eine Geburtstagsfeier im Kreise von Freundinnen und Weggefährtinnen gab es Corona-bedingt keine. Diese werde aber nachgeholt, betonte Engleitner-Neu bei ihrem Besuch bei der Jubilarin.