Sie brechen ihr Schweigen: Opfer der Gewalt an Frauen

Es sind ebenso verstörende wie berührende Bilder, die ab Samstag, 14. Dezember, bis einschließlich 29. Dezember im Museum Arbeitswelt zu sehen sein werden. Die aus Wels stammende, in Wien und New York lebende Fotografin Elfie Semotan hat für Österreichs Soroptimistinnen die mit dem Effie Award prämierte Ausstellung "Siolence – Gewalt als zeitlose Unkunst" gestaltet.

Fotografin kommt zur Eröffnung

Zur Eröffnung am 14. Dezember um 11 Uhr hat der Soroptimist-Club Steyr mit Präsidentin Roswitha Mayr die heuer mit dem Großen Landespreis für Kultur ausgezeichnete Fotografin persönlich nach Steyr gelotst. Zudem werden die Initiatorin und Projektleiterin der Ausstellung, Petra Werkovits, sowie die iranische Sängerin Samira Dilmaghani, die eigens für diese Bilder ein Lied komponiert hat, anwesend sein. Moderiert wird die Eröffnung von Christine Haiden.

"Siolence" ist eine Wortkreation bestehend aus "silence" (Stille) und "violence" (Gewalt). Es ist das stille Einfangen des bedrückenden Gefühls der Opfer, die geschlagen, misshandelt, sexuell missbraucht, kontrolliert, gestalkt und bedroht wurden. Elfie Semotan hat diesen unfassbaren Kreislauf der Gewalt, dem auch Tausende Frauen in Österreich ausgeliefert sind, mit Feingefühl dargestellt. Mit dem Ziel, etwas zu bewegen, wachzurütteln und das Wegschauen und Weghören zu beenden, brechen alle Opfer in der Ausstellung "Siolence" ihr Schweigen. Sie sprechen in eindrucksvoll mutiger Art und Weise über das Erlebte, ihre Gefühle und ihre Angst. Denn Gewalt an Frauen darf nicht akzeptiert und auch nicht länger verschwiegen werden.

Ausstellung als Weckruf

Mit "Siolence" gibt der Soroptimist-Club der Gewalt Gesichter und Stimmen. Und er schafft ein neues Wort für die Unkunst, die Opfer erleben und unsere Gesellschaft täglich lebt. Es ist ein Weckruf für all jene, die sich dadurch schuldig machen, dass sie wegschauen und stillschweigen. Die Ausstellung appelliert an Menschlichkeit und den Verstand, dass dieser Unkunst ein Ende bereitet werden muss – für eine gewaltlose Zukunft für kommende Generationen.

