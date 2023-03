Sicherheitsforum beginnt

Nicht nur die "Blaulicht-Vertreter" von Polizei, Rettung und Feuerwehr, auch an Sicherheitsfragen Interessierte aus der Zivilgesellschaft sind am runden Tisch willkommen: Am Mittwoch, 15. März, tritt unter dem Arbeitstitel "Gemeinsam.Sicher" erstmals das Amstettner Sicherheitsforum zusammen, das Ortsvorsteher Manuel Scherscher (VP) und Bürgermeister Christian Haberhauer (VP) angekündigt hatten. Bei dem Forum erörtern die Stakeholder zweimal jährlich in der Stadt anstehende Sicherheitsfragen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.