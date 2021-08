Sexuell belästigt: Junge Steyrerin schrie Täter in die Flucht

Von einem Unbekannten wurde eine 22-Jährige am Freitagabend in der Steyrer Innenstadt verfolgt: Die junge Frau ging gegen 19 Uhr vom Stadtplatz über die Mayrstiege in Richtung Berggasse, als sie am Ende der Stiege bemerkte, dass sich jemand sehr dicht hinter ihr befand. In der Berggasse angekommen griff ihr der Mann von hinten zwischen die Beine.

Die Steyrerin drehte sich um und schrie den Unbekannten derart an, dass dieser die Flucht ergriff. Der Mann lief Richtung Mayrstiege über den Stadtplatz-Steg davon. Eine Fahndung im Nahbereich des Tatorts verlief negativ, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.

Gesucht wird nach einem 170 bis 175 Zentimeter großen, kurzhaarigen Mann von normaler Statur. Zum tatzeitpunkt war er mit einer beigen Hose und einer schwarzen Kapuzen-Steppjacke bekleidet. Die Polizeiinspektion Steyr Stadtplatz bittet um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 059133/4146.

Der Tatort in Steyr: