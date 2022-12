Sesselrücken in Steyrs Notariaten: Grumböck und Schütz als Nachfolger

Der Pensionsantritt von Ulrich Weichselbaumer und Franz Peterseil hat das Posten-Karussell in Steyrs Notariats-Kanzleien in Schwung gebracht: Mit Christoph Grumböck und Walter Schütz haben nach einem langwierigen Auswahlverfahren zwei Notare mit Steyrer Wurzeln, die gut mit den lokalen Gegebenheiten vertraut sind, die Amtsgeschäfte übernommen. Grumböck führt gemeinsam mit Notar Wolfgang Kaliba ein Doppelnotariat in der Kanzlei am Stadtplatz.