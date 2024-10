Seniorenwohnhaus in Bad Hall erhielt erneut das Qualitätssiegel

Das Nationale Qualitätszertifikat (NQZ) wurde in Wien kürzlich erneut an das Caritas-Seniorenwohnhaus Schloss Hall verliehen. Dieses Zertifikat steht für höchste Standards in der Pflege und Betreuung älterer Menschen und wird durch den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz verliehen. Von den österreichweit mehr als 900 Seniorenwohnhäusern sind aktuell 41 mit dem NQZ ausgezeichnet.

Im Fokus des Zertifizierungsprozesses stehen die Lebens- und Pflegequalität der Bewohner sowie die Lebens- und Arbeitsplatzqualität der Mitarbeiter. So wird etwa überprüft, ob sich die Abläufe an den Bedürfnissen der Bewohner orientieren oder welche Maßnahmen getroffen werden, damit Bewohner, Angehörige sowie Mitarbeiter zufrieden sind. Zudem wird erhoben, ob die zur Verfügung stehenden Ressourcen für diese Anliegen optimal genutzt werden. Bewertet werden hierbei ausschließlich Maßnahmen, die über die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben hinausgehen.

"Wir freuen uns sehr, dass Schloss Hall die erneute Re-Zertifizierung erhalten hat", sagt Michaela Hubinger, Leiterin von Schloss Hall: "Uns ist das Wohlergehen unserer Bewohner und unserer Mitarbeiter ein großes Anliegen. Deshalb sind wir nicht nur eines der wenigen Häuser Österreichs, die 2012 erstmals die NQZ-Zertifizierung erhalten haben. Schloss Hall hat sich nun auch als Pilotbetrieb dem neuen Qualitätsmanagement-Prozess ‚NQZ next level‘ angeschlossen."

Als Pionier hat sich Schloss Hall auch in der Digitalisierung der Altenpflege erwiesen. Durch die Implementierung einer speziellen App für Smartphones wurden Arbeitsabläufe vereinfacht. Die digitalisierte und sprachgesteuerte Pflegedokumentation per Smartphone ermöglicht ein schnelleres Einholen von Informationen und erleichtert den Dokumentationsprozess erheblich.

Wer einen Job sucht, wo Menschlichkeit und Miteinander gelebt werden, ist im Team des Caritas-Seniorenwohnhauses Schloss Hall richtig. Es warten abwechslungsreiche Jobs: Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, Pflegefachassistent sowie Fach-Sozialbetreuer Altenarbeit oder Behindertenarbeit. Info: 07258/2574 7835 oder jobs.caritas-ooe.at

