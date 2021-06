"Ich habe mir die Situation nun selbst angesehen", sagt Bürgermeister Gerald Hackl (SP), der wohl selbst schon den Unmut vieler Steyrer über das geschlossene Bahnhofs-WC abbekommen hat. Auch wenn die Stadt nicht dafür zuständig sei, der Wunsch der Bevölkerung sei dennoch gerechtfertigt gewesen, erklärt der im Herbst scheidende Stadtchef: "Jetzt nehmen wir die Sache selbst in die Hand und errichten am städtischen Busbahnhof und somit in unmittelbarer Bahnhofsnähe ein öffentliches WC." Bereits im