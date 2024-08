Sekundenschlaf: Pkw überschlug sich auf der B122 bei Bad Hall

Großeinsatz am Dienstagnachmittag auf der B122 auf Höhe der Ortseinfahrt nach Bad Hall (Bezirk Steyr-Land): Ein 58-jähriger Pkw-Lenker war bei der Fahrt in Richtung Rohr im Kremstal wohl kurz am Steuer eingenickt und hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Pkw kam von der Straße ab, rammte ein Verkehrszeichen und überschlug sich, bevor er auf dem Dach liegend in einer Wiese zum Stillstand kam.

Der Pkw kam auf dem Dach liegend in einer Wieser zum Stillstand. Bild: FF Bad Hall

Lenker befreite sich selbst

Der Mann aus dem Bezirk Steyr-Land konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Er wurde von Einsatzkräfte des Roten Kreuz betreut und zur Untersuchung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht, teilte die Polizei am Abend mit. Für die Absicherung der Unfallstelle und die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Adlwang und Bad Hall an.

