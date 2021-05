Zum Glück waren bei diesem spektakulären Unfall Dienstagnacht um 1.20 Uhr kaum Verkehrsteilnehmer und Fußgänger unterwegs, sonst hätte es vermutlich mehrere Verletzte gegeben: Ein 19-jähriger gebürtiger Steyrer war auf dem Weg vom Tabor über den Blümelhuberberg in Richtung Pachergasse offenbar in seinem 3er-BMW eingeschlafen. Unmittelbar bei der Rederbrücke muss der Jugendliche die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben, der BMW kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Lärmschutzwand am Beginn der Brücke. „Es hat sich vermutlich um Sekundenschlaf gehandelt“, sagt ein Sprecher der Exekutive.

Unfalllenker war ansprechbar

Aufgrund der Wucht des Aufpralls stürzten zwei Elemente der Lärmschutzwand samt Stahlträger auf den unter der Brücke durchführenden Rennbahnweg. Ein dort abgestellter Pkw wurde von den Teilen getroffen und am Heck beschädigt. Am BMW des 19-Jährigen entstand laut Auskunft der Polizei Totalschaden. Der junge Steyrer selbst war nach dem Unfall ansprechbar, wurde aber mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab 0,0 Promille.