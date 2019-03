Sekt mit Wermut zu 25 Jahren Musikfestival Steyr

STEYR. Intendant Karl Michael Ebner setzt "Cabaret" als Spiegelbild heutiger politischer Rattenfänger und Verhetzung an.

Regisseurin Susanne Sommer zieht Parallelen; Sparkassenvorstand Herbert Walzhofer, Tourismus-Chefin Eva Pötzl. Bild: Maringer

Ernst Ludwig entpuppt sich als verkappter Nationalsozialist, worauf alle Liebesbeziehungen in seiner Umgebung im Kit-Kat-Club zerbrechen. Angesichts des sich abzeichnenden braunen Verbrecherregimes kehrt der junge amerikanische Schriftsteller Cliff Bradshaw wieder in die USA zurück und lässt sein Sweetheart Sally Bowles im Berlin der 30er Jahre zurück. Auf eine solche Handlung lässt sich schwer mit einem Gläschen Sekt anstoßen. "Man kann aber auch mit Nachdenklichkeit feiern", sagt Karl Michael Ebner dazu, dass er ausgerechnet zum 25-jährigen Jubiläum des Musikfestivals Steyr im heurigen Sommer John Kanders 1966 in New York uraufgeführtes Musical "Cabaret" angesetzt hat.

Publikum im Kit-Kat-Club

Erstmals wird an ein paar Tischen Publikum auch mitten ins Geschehen im Kit-Kat-Club auf die Bühne gesetzt. Das hat Symbolkraft. "Wir befinden uns ja heute in einer ähnlichen Epoche", sagt Ebner, "aufkommender Fremdenhass und Rechtspopulismus, der immer mehr Menschen aus der Seele zu sprechen scheint, sind beunruhigende Entwicklungen." An den Texten und Liedern braucht dabei Regisseurin Susanne Sommer keine Zeile zu aktualisieren, sagt Ebner: "Wir spielen die deutsche Fassung. Das Stück hält uns einen gesellschaftspolitischen Spiegel vor und reißt uns durch die unvergleichliche erfrischende Musik mit."

Ein Facelifting hat das Festival bei der Besetzung der Hauptrollen bekommen, die bei einer Pressekonferenz in Linz in der Sparkasse, einem der Hauptsponsoren, bekannt gegeben wurde. Der Australier Ben Connor, der an der Volksoper singt, wird den amerikanischen Schriftsteller Clifford Bradshaw verkörpern, Rebecca Soumagné, die schon auf der Bühne des Raimund Theaters stand, an seiner Seite die Geliebte Sally Bowles spielen. Mit Oliver Liebl als "Ernst Ludwig" und Martina Dvorak als "Conferencier" holt Ebner zwei weitere Neuzugänge des Musikfestivals und lässt die Stammbesetzung zum Jubiläum pausieren.

Keine Experimente geht Ebner bei der musikalischen Leitung ein: Wieder hat Siegmund Andraschek am Pult des Cross Over Orchestra Vienna das Heft in der Hand, während Florian Hurler der Choreografie seine bewährte Handschrift verleihen soll.

Akrobatik-Ballett "Fantasia"

Mehr als nur eine Beilage zum Festivalmenü wird im Jubiläumsjahr das Ballettstück "Fantasia" unter der Leitung von Michael Fichtenbaum sein, das als Familienstück mit zwei Aufführungstagen ins Festprogramm aufgenommen wurde. Das Hauptstück "Cabaret" wird nach der Premiere am 25. Juli an acht weiteren Spielterminen gezeigt.

Tickets: Tourismusverband, Tel.: +43 (0) 7252/53229-0

