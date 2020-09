Seitenstetten war 2:0 gegen Rabenstein in Führung und holte nicht drei Punkte

Seitenstetten sah sich in der 2.-Landesliga-Auswärtsbegegnung gegen Rabenstein, das in den bisherigen zwei Spielen punktelos blieb, mit der 2:0-Führung – Oberforster (56.) und Eder (63.) waren die Torschützen – auf der Siegerstraße. Sie zeigten sich bis zu dem Zeitpunkt mit einem perfekten Auftritt. Die Elf war anscheinend gedanklich noch beim Jubeln, denn bereits drei Minuten später verkürzte Rabenstein auf 2:1 und kam damit auf den Geschmack, dem Spiel eine Wende zu geben.

Die Bemühungen blieben nicht unbelohnt, in der 77. Minute gelang der Ausgleich. Oberforster sah in der Nachspielzeit wegen einer Unsportlichkeit rot.

St. Peter hatte gegen Würmla von Beginn an das spielerische Übergewicht, zeigte sich deutlich engagiert, bezog die Flügel auf beiden Seiten ein, fand immer wieder die Lücken in der Gästeabwehr. Die Hausherren blieben unbelohnt, denn sie vergaben durch Yaman, Stasiak, Schattleitner die besten Möglichkeiten aus dem Spiel heraus und das mit Standardsituationen. Würmla drehte mit dem Freistoßtreffer in der 72. Minute die Begegnung, denn drei Minuten später hieß es 0:2 und mit dem 0:3 in der 87. Minute machten sie die unerwartete Niederlage perfekt. (ak)