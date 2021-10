Seitenstetten verschlief fast ganzes Spiel

In St. Peter war gegen Rabenstein der Unterhaltungswert über die gesamte Spielzeit hoch. Wenn die 2:0-Führung durch Kohl (5.) und Stradner (25.) auch kurzfristig durch ein Zufallsprodukt auf 2:1 (43.) verkürzt wurde, so setzten Idrizaj (76., 88.) und Stradner (85.) die Trefferausbeute fort.

In Seitenstetten war vom Anpfiff weg zu sehen, dass Rohrendorf nicht gewillt war, schnell in Rückstand zu geraten. Die Gäste sahen im Angriff die beste Verteidigung und übernahmen sofort die Initiative, dadurch hatte die Partie spielerisch und taktisch einiges zu bieten. Mit dem Doppelschlag in der 75. und 79. Minute gelang Rohrendorf in der letzten Viertelstunde eine 2:0-Führung. Das 1:2 durch Poustka (83.) ließ nur kurzfristig Ausgleichshoffnung aufkommen, denn in der 87. Minute machte der Tabellendritte mit dem 1:3 alles klar. Wieselburg bleibt nach einem 2:1 über Melk Tabellenführer, St. Peter liegt auf dem fünften Platz, USC Seitenstetten ist Siebenter.