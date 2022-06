Seitenstetten verlor Spiel in der letzten Minute

SANKT PETER, SEITENSTETTEN. St. Peter/Au verschlief in Purgstall die erste Hälfte, geriet bereits in der 14. Minute 0:2 in Rückstand. Nach dem Wiederbeginn übernahmen die Gäste aus dem Mostviertel im Erlauftal die Initiative, waren das bessere Team, zeigten sich runderneuert und korrigierten den Pausenrückstand mit dem Doppelpack von Mayr-Fälten (50.,61.) zum 2:2-Endstand.

Seitenstetten war gegen den Tabellenvorletzten Schweiggers bemüht, das Spiel zu entwickeln. Zündende Ideen, um im Abschluss erfolgreich zu sein, fehlten aber. Die 1:0-Entscheidung zugunsten der Waldviertler fiel in der 92. Minute durch einen Strafstoß. (ak)