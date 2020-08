Seitenstetten startete mit einem Desaster: 0:7

Haitzendorf kam im ersten Heimspiel in der 2. NÖ. Landesliga in der 11. Minute zur 1:0-Führung, und was die Gastgeber von der 28. bis zur 39. Minute ablieferten, war vergnügungssteuerpflichtig für den eigenen Anhang. Vier Tore in elf Minuten, das war die Charakteristik eines Handballspieles. Nicht nur mit dem 5:0-Pausenstand stand Seitenstetten in der Statistenrolle am Platz. In der 46. und 76. Minute führten zwei weitere Tore zur 7:0-Schlappe.

Nachbar St. Peter hatte gegen Rohrendorf einen Auftakt nach Maß. Gleich in der 1. Minute jubelte Yaman nach seinem Treffer zum 1:0, der in der 23. Minute das 2:0 nachlegte. Stasiak traf dann noch zur 3:0-Pausenführung. Nach Wiederbeginn erhöhte Bytyci (54.) auf 4:0, was durchaus notwendig war. Die Gäste kamen nach Toren in der 70. und 76. noch auf 4:2 heran.