Seitenstetten rettete noch einen Punkt

Seitenstetten war gegen Haitzendorf von Beginn an präsent, kompromisslos in Zweikämpfen, präzise im Kurzpassspiel. Es entwickelte sich eine lebhafte Partie, in der die Heimischen durch Zatl (28.) 1:0 in Führung gingen. Die Gäste glichen nach einem Eckball in der 34. Minute aus und kamen nach einem schweren Fehler von Tormann Eder zur 1:2-Pausenführung. Seitenstetten drückte dem Spiel weiter den Stempel auf und wurde mit dem Ausgleich durch Zatl (76.) belohnt. Ein starkes Ausrufezeichen für das Derby am kommenden Samstag gegen St. Peter, das in Eggenburg 0:2verlor. Stradner und Aigner vernachlässigten gute Torchancen, und beim 0:1 (62.) war die Abwehr zu weit aufgerückt.