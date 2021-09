Seitenstetten machte in 32 Minuten alles klar: 3:0

45 Minuten reichten Seitenstetten in der 2. NÖ. Landesliga-West zum 3:0-Sieg über Amaliendorf. Bereits in der 2. Minute überraschte Oberforster Tormann Grawatsch, was zur frühen 1:0-Führung führte. Amaliendorf wurde daraufhin munter, aber Seitenstettens Tormann Eder verhinderte den Ausgleichstreffer. Kammerhofer legte dann für die Hausherren in der 23. Minute das 2:0 nach. Als Poustka auf 3:0 (32.) erhöhte, fanden die Gäste bis zum Schlusspfiff den Faden nicht mehr.

St. Peter konnte gestern Nachmittag keine Punkte aus Haitzendorf entführen. Die Mostviertler verloren gegen den Tabellenzweiten 2:4 (1:3). An der Spitze ist weiterhin der SC Wieselburg, der Rabenstein 9:0 (2:0) deklassierte. (ak)