Einen besonderen Lebensmittelpunkt stellt das Freibad Kremsmünster für Gabriele "Gabi" Angerbauer dar. Die 72-jährige Pensionistin kann auf ein halbes Jahrhundert zurückblicken, in dem sie jeden Sommer im Schwimmbad verbrachte. Schon in seiner frühen Kindheit war das Mädchen im Sommerurlaub bei der Großmutter in Kremsmünster und erlebte im Jahre 1966 auch die Eröffnung des Freibades.