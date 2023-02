Seit 291 Jahren singt und tanzt Sierning am Ende des Faschings beim Rudenkirtag

Seit dem Jahre 1732 wird in der Marktgemeinde Sierning mit dem Rudentanz die Faschingszeit traditionell abgeschlossen. Tausende Schau- und Kauflustige strömen an diesem besonderen Tag alljährlich zum Kirtagstreiben in die Neustraße und auf den Kirchenplatz. Eine Landmaschinen- und Autoausstellung sowie viele Kirtagsstandln und Schaubuden warten dabei auf die Besucher. Vor zehn Jahren wurde der Rudenkirtag sogar in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO Österreich eingetragen.

Heuer feiert diese seit 291 Jahren bestehende Tradition nach zweijähriger Corona-Zwangspause ein Comeback. Elf Rudengruppen aus der Region freuen sich bereits auf ihren Auftritt bei diesem Kirtag am Faschingsdienstag, 21. Februar.

Die Veranstaltung, die im Rudensaal und im Forsthof über die Bühne geht, beginnt um 8.15 Uhr mit dem Einzug der Ruden in die Pfarrkirche in Begleitung der Musikkapelle Hilbern. Der Gottesdienst für die verstorbenen Rudenkameraden wird heuer in oberösterreichischer Mundart gefeiert und von den Rudensängern aus Waldneukirchen musikalisch gestaltet.

Die Rudentänze der elf teilnehmenden Gruppen selbst beginnen im Anschluss um 10 Uhr im Forsthof und im Rudensaal. Beim Tanz des Traunviertler Landlers singen sie dazu in spöttischer und frecher Art in Achtzeiler-G’stanzln. Der Bogen der Themen reicht vom Weltgeschehen über die Lokalpolitik bis hin zu persönlichen Hoppalas bekannter Personen. Diese werden in den Gesängen in heiterer Form aufs Korn genommen. Als Moderator wacht jeweils ein "Tanzherr" über den Ablauf der Veranstaltung. Die Ehre der Angesungenen endet nach dem Auftritt meist mit einer spendierten Getränkerunde.

Nachwuchssorgen haben die Ruden übrigens nicht, da auch die Jugend und junge Erwachsene mit Freude und Eifer dabei sind. So wird heuer die "Lauser Rud" aus Waldneukirchen dabei sein: Freche junge Lausbuben im Hauptschulalter, die sich natürlich mit ihren Themen und Problemen auseinandersetzen. Da werde dann eben die Schule oder ein Lehrer "angesungen", sagt Rudenobmann Engelbert Hundsberger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Sierning Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.