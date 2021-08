Der Physiker Simon Feigl ist in der Neuschönau aufgewachsen und kann sich an Fotos von der Ennsbrücke erinnern, die sie sich als Kinder in Heimatkunde angesehen hatten. Die Brücke, die Jahrhunderte lang stand, wurde in der Nachkriegszeit abgerissen. "Für mich war es immer schon ein Anreiz, an dieser Stelle die Enns zu überqueren", sagt Feigl.