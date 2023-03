Seilgarten für Kirchdorf

Kinder und Jugendliche haben einen ausgeprägten Bewegungsdrang, den sie ausleben müssen. Im Alter von sechs bis 14 Jahren werden grundlegende motorische und koordinative Fähigkeiten erlernt.

In Kirchdorf ist das Angebot an entsprechenden Spiel- und Freizeitanlagen nicht ausreichend. Das ermittelte die VP-Fraktion auch in Gesprächen mit Familien, die über keinen eigenen Garten verfügen.

Vizebürgermeister Alexander Hauser und Gemeinderätin Marlene Eckerstorfer (beide VP) sind sportbegeistert. Sie haben einen sogenannten Niederseilgarten angeregt.

So eine Anlage soll im Stadtpark aufgestellt werden. So ein Seilgarten umfasst verschiedene Elemente in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, in denen Balancieren, Geschicklichkeit und Koordination geübt sowie Kraft und Beweglichkeit spielerisch und mit Freude verbessert werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab es einen einstimmigen Beschluss für das Projekt.

Fraktionsübergreifend wurde erwogen, auch an anderen öffentlichen Plätzen in Kirchdorf derartige Niederseilgärten zu installieren. Der Seil-Spielplatz im Stadtpark soll mit finanzieller Unterstützung durch die "Traunviertler Alpenvorland LEADER-Region" umgesetzt werden. Auch Unternehmen können mit "Bausteinen" einen Sponsoring-Beitrag leisten.

