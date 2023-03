Sehen und Hören: Hartlauer investierte in Steyr 4,2 Millionen Euro

Es sei ein Tag der Freude, dass Hartlauer mit dieser Investition in die Aus- und Weiterbildung ein Bekenntnis zum Standort Steyr gesetzt habe, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer gestern bei der Eröffnung des topmodernen Ausbildungszentrums am Tabor in Steyr-Taschelried.

4,2 Millionen Euro investierte Robert Hartlauer in die neue, wegweisende Ausbildungsstätte, im Zuge deren auch die hier beheimatete Brillenfertigung auf den modernsten Standard gebracht wurde. In dem 2700 Quadratmeter großen Gebäude fertigen 40 Mitarbeiter bis zu 400.0000 Brillen im Jahr, rund 850 Quadratmeter davon stehen für Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung. Damit soll einem möglichen Arbeitskräftemangel vorgebeugt werden: Eigens ausgebildete Fachkräfte haben eine intensivere Bindung an den Arbeitgeber.

„Wir haben hier die perfekte Location für die Ausbildung von Optikern und Akustikern“, sagt Hartlauer, „denn hier greifen Service und Beratung, neueste Technik und Ausbildung mit dem Einblick in die Brillenfertigung mit Europas modernster Einschleifanlage direkt ineinander.“

Bereits seit dem Jahr 1997 liege ein Schwerpunkt bei der unternehmenseigenen Aus- und Weiterbildung, wie die jährlich rund 2500 Mitarbeiter beweisen, die die Hartlauer Akademie in Kronstorf absolvieren. Allerdings sei man dort an seine Grenzen gestoßen, wodurch diese Erweiterung nötig wurde.

„Es ist für uns ganz wichtig, dass wir einen Leitbetrieb haben, der derart innovative Dinge macht“, sagte Steyrs Bürgermeister Markus Vogl. Er verweist auch auf die vor zwei Jahren fertiggestellte Hartlauer-Zentrale am Stadtplatz, wo mehr als 100 Beschäftigte in einem alten, denkmalgeschützten Gebäude untergebracht sind und dadurch das Stadtzentrum beleben. „Und jetzt hier am Tabor die Revitalisierung dieser Fertigung plus Ausbildung. Hartlauer investiert hier wirklich sehr viel Geld in die Ausbildung. Aber das macht sich bezahlt fürs Unternehmen und auch für die gesamte Region.“

206 der österreichweit 1815 Mitarbeiter bei Hartlauer sind aktuell Lehrlinge. Inklusive interner Weiterbildungsmaßnahmen und Schulungsteilnehmer seien derzeit sogar 334 Personen im Unternehmen in Ausbildung, sagt der Firmenchef. Das neue Ausbildungszentrum für Optik und Hörgeräte in Steyr biete nicht nur Weiterbildung auf höchstem Niveau, sondern auch die Chance auf tolle Verdienstmöglichkeiten. Die Bezahlung liege bei Hartlauer mit bis zu 4500 Euro für Akustiker und Optiker deutlich über den Kollektivverträgen. Aktuell sind beim Löwen 278 staatlich geprüfte Hörgeräteakustiker und 686 gelernte Optiker beschäftigt. Mit seinen österreichweit 160 Geschäften erzielte Hartlauer im Vorjahr einen Umsatz von 295,9 Millionen Euro.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner