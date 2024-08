Segensreiche Sebaldustour: Pilgerfahrt auf zwei Rädern

Sebaldustour auf zwei Rädern: Sieben Strecken führen sternförmig von Weyer und Gaflenz aus in die Region.

Im Jahr 2020 wurde der Sebaldusweg im Ennstal aus der Taufe gehoben. In seiner fünften Saison erfreut sich der 86 Kilometer lange "Weg der Wertschätzung", der durch Großraming, Losenstein, Laussa, Maria Neustift, Gaflenz und Weyer führt, bei Pilgern und Wanderern längst großer Beliebtheit.

Heuer ist mit der Sebaldustour die passende Ergänzung für Radfahrer dazugekommen. Sieben Touren führen von Weyer und Gaflenz aus sternförmig in die herrliche Natur der Nationalparkregion, der Eisenwurzen und des angrenzenden Mostviertels. Allesamt haben kirchliche Bauwerke als Ziel, darunter die Basilika Sonntagberg, das Stift Seitenstetten, die Wallfahrtskirchen Maria Neustift und Maria Seesal sowie jene am Heiligenstein, die Sebalduskirche.

"Ob gläubig, ob geschichtlich interessiert oder aus sportlichen Gründen unterwegs: Alle sind eingeladen, sich niederzulassen und die beruhigende Stille zu genießen", sagt Sigrid Hackl vom Tourismusverband Steyr und die Nationalpark Region: "Einerseits sind es imposante sakrale Bauten und andererseits kleine Bergkirchen, die zum Verweilen einladen." Und natürlich gebe es ausreichend Gelegenheiten für eine gemütliche Einkehr entlang der Routen.

Offiziell präsentiert wird die neue Sebaldustour bei einer Exklusiv-Woche von 7. bis 14. September. Jeden Tag gibt es eine gemeinsame Radausfahrt mit den Projektpartnern inklusive gemütlicher Einkehr und Fahrradsegen am Etappenziel. Höhepunkt dieser Woche ist der Festakt mit heiliger Messe in der Wallfahrtskirche St. Sebald am Heiligenstein. Für die gemeinsamen Ausfahrten ist eine Anmeldung erforderlich. Nähere Infos unter www.sebaldustour.at

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner

