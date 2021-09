Segen für den Most zum Fest

Das edle Getränk aus Birnen, Äpfeln oder einer Mischung aus beidem spielt beim "Genussfest und Landesmostfest", das heute ganztägig fortgesetzt wird, eine Hauptrolle. 40 Bauern aus der Region bieten ihre Hofprodukte an, die entweder an Stehtischchen gleich verkostet oder in einer Picknickzone am Ennskai verspeist und getrunken werden können. Vom Großparkplatz beim Reithoffer-Amtshaus verkehrt ein Gratis-Shuttlebus.