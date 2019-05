Sechsstündige Operation rettete Frau das Leben

Dort löste das Röntgenbild Alarm aus: Bei der Pensionistin wurde ein Riss der Hauptschlagader (Aorta) im Bauch diagnostiziert, damit schwebte die Patientin, ohne es zu ahnen, in Lebensgefahr. In Windeseile wurde ein elfköpfiges OP-Team um den Gefäßchirurgen Christian Pauzenberger zusammengestellt und die Patientin in Narkose versetzt. Viel Zeit blieb dem Ärzteteam nicht mehr, aber in einer sechsstündigen Operation gelang es, die gerissene Schlagader mit einer Prothese zu überbrücken und die Blutung zu stillen, sodass Pölz nach einem gelungenen Eingriff um vier Uhr Früh auf die Intensivstation verlegt werden konnte. Drei Wochen kämpften dort die Intensivmediziner gegen ein Multiorganversagen der 76-Jährigen, bis sie in den nächsten Tagen aus dem Spital entlassen werden kann. "Ich danke den Ärzten", sagte Pölz, "dass ich noch ein Stück vom Frühling genießen darf."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Spital am Pyhrn Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.