Sechsjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 31-jähriger türkischer Staatsbürger aus dem Bezirk Steyr Land fuhr kurz nach 12 Uhr mit einem Lkw im Ortsgebiet von Weyer auf der Hollensteiner Straße in Fahrtrichtung Hollenstein an der Ybbs. Bei der Zufahrt zu einem Innenhof kollidierte er mit einem sechsjährigen Afghanen, der alleine mit einem Kleintretroller unterwegs war. Der Bub wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Linzer Kinderklinikum gebracht.

