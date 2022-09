Sechs Millionen Euro für ein "grünes" Stadtzentrum

AMSTETTEN. Die Stadt Steyr hat vor Jahren rund drei Millionen Euro in die Neugestaltung des Stadtzentrums gesteckt, die noch während des Umbaus zahlreiche Diskussionen und Konflikte gebrachte hatte. Nun widmet sich Amstetten diesem Thema. In der Mostviertelmetropole belaufen sich die geplanten Gesamtkosten für die Umgestaltung von Hauptplatz inklusive Rathausstraße allerdings auf insgesamt sechs Millionen Euro. Dafür wurden hier auch Bürgerwünsche in den Masterplan eingearbeitet, zudem soll das städtische Zentrum angesichts des Klimawandels für die anstehenden Herausforderungen fit gemacht werden. Am 1. Oktober von 9 bis 13 Uhr lädt die Stadt beim Samstagsbauernmarkt zu einer Infoveranstaltung, bei der Experten, Planer und Verantwortliche Rede und Antwort stehen.

"Hauptplatz und Rathausstraße werden ab Frühjahr 2023 in mehreren Etappen umgestaltet. 2024 ist die Fertigstellung geplant", sagt Bürgermeister Christian Haberhauer. Doch wie sieht der Zeitplan exakt aus, wie läuft die Bauphase ab, was ist eine Schwammstadt und was bringt die Begegnungszone? Über all diese Details des Projekts soll an diesem Tag anhand der in den vergangenen Wochen überarbeiteten Pläne informiert werden.

Es gehe um "Standorte von Einbauten, Baumsetzungen oder Zufahrts- und Lieferzonen ebenso wie die Errichtung eines Parkleitsystems und einer Begegnungszone", sagt Vizebürgermeister Markus Brandstetter: "In Summe unzählige kleine und große Puzzleteile."

Unter anderem soll der Hauptplatz ein "grünes Dach" erhalten: 70 neu gepflanzte Bäume sollen dem Stadtzentrum den nötigen Schatten und Abkühlung an Hitzetagen bringen. "Nach der Fertigstellung wird Amstetten die größte Schwammstadt Niederösterreichs sein", sagt Haberhauer.

Zudem soll die Durchfahrtsstraße einschließlich der Rathausstraße bis zum Einkaufszentrum CCA zur Begegnungszone, in der alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind, werden. Im Umkreis von ein bis drei Gehminuten vom Hauptplatz werden Kunden weiterhin 1550 Parkplätze vorfinden.

Antworten auf die häufigsten Fragen zur Neugestaltung des Stadtzentrums gibt es im Internet: www.sam.amstetten.at