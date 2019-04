Sechs Medaillen für LAC-Läufer

STEYR. Gleich sechs Medaillen räumten die Athleten des LAC Amateure Steyr bei den Staats- und Landesmeisterschaften im Marathonlauf ab.

Christian Kresnik wurde in 2:24:34 Stunden Vizestaatsmeister. In der Landesmeisterschaft landete er ganz oben auf dem Stockerl. Das Damenteam mit Petra Bergauer, Claudia Heiml und Claudia Nezbeda holte Bronze in der Staatsmeisterschaft und Gold in der Landesmeisterschaft. Bergauer, die in einer Zeit von 3:14:01 Stunden das Ziel erreicht hatte, darf sich überdies über die Silbermedaille in der Landesmeisterschaft freuen. Das Herrenteam, dem neben Kresnik Martin Doleschal und Franz Flankl angehören, holte Silber in der Landesmeisterschaft. Neben den genannten Medaillen eroberten die Steyrer Läufer mehrere Topplätze in diversen Altersskalen-Wertungen.

