Sechs Medaillen für LAC-Athleten

Evelyn Rohn eroberte dabei im Diskuswurf mit einer Weite von 33,25 Metern ihren ersten Landesmeistertitel. Staatsmeisterin Lisa Gruber holte den Titel im Stabhochsprung mit einer Höhe von 3,60 Metern. Tobias Rattinger gewann Gold im 1500-m-Lauf in 4:06,50 Minuten vor seinem Vereinskollegen Moritz Heiml (4:12,70). Für Daniel Rattinger blieb in 4:15,83 Minuten nur Blech.

Flora Heiml gewann Bronze im 1500-m-Lauf in 4:52,56 Minuten, Vierte wurde sie über 800 m in 2:22,84 Minuten. Viona Knoll landete in 2:22,75 Minuten einen Platz vor ihr und gewann Bronze. Pia Minerva Heimberger belegte Rang 5 im Stabhochsprung (2,40 m).