"Die Bereitschaft der Bevölkerung, mit einer PV-Anlage am Hausdach in die eigene Energiefreiheit zu investieren, ist enorm", sagt Lukas Reiter, Bezirkssprecher der Grünen. Umso größer seien nun Frust und Unverständnis darüber, dass die Stromnetze in Oberösterreich auf diese erwartbare Entwicklung nicht vorbereitet sind.